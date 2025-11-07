پخش زنده
رویداد فرهنگی از نقش تا عرش، ویژهی بزرگداشت شاعر و نقاش نامدار، میرزامحمد باقر نقاش باشی مبارکهای، در تخت فولاد اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر برگزاری این همایش گفت: این هنرمند نگارگر دوره قاجار، در سال ۱۲۴۵ هجری شمسی، در محلهی دهنو شهر مبارکه به دنیا آمد و با هنرمندانی همچون آقامحمدابراهیم نقاش باشی و کمال الملک هم دوره بوده است.
علیرضا اسلامی فر افزود: وی ادیب، قلمدانساز شاعر و نقاش دهنوی سمیرمی بوده که در دستنوشتههایش خود را محمد باقر دهنوی سمیرمی ملقب به نقاشباشی معرفی کرده است.
میرزامحمد باقر نقاش باشی در سال ۱۳۱۱ از دنیا رفت و پیکر او در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.
نقاشیهای میرزا محمدباقر نقاشباشی دهنوی در موزه هنرهای تزئینی اصفهان و تهران، و موزه کوشک قزوین نگهداری میشود.