به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته دوم و سوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه A امروز در شهر خرم آباد در حال برگزاری است.

در یک دیدار از هفته دوم، تیم خیبر خرم آباد و ستارگان پاس ساری با ۵ برد و امتیاز مثبت ۱۹ به ۱۹ به تساوی رسیدند، اما با توجه به یک برد با امتیاز عالی، تیم خیبر خرم آباد پیروز این دیدار شد.

نتیجه دیدار هفته دوم به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است):

خیبر خرم آباد، برنده ۵ – ستارگان پاس ساری ۵ (امتیاز مثبت ۱۹ – یک برد با امتیاز عالی به سود خیبر)

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده ۱۰ – محمدرضا عابدی صفر

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری ۱۱ – مجتبی سلطان زاده ۳،

۶۵ کیلوگرم: پویا کاکویی ۳ – محمدمهدی پلنگ وار ۵،

۷۰ کیلوگرم: علی خرم دل ۸- پژمان ذوالفقار ۵،

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی ۲ – ابوالفضل بابایی ۶،

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۱۴ – پارسا قنبری ۸،

۸۶ کیلوگرم: مصطفی قیاسی چکا ۲ – محمدحسین نوروزیان ۹،

۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی صفر – سیدرضا هاشمی ۴،

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو صفر – مهدی حاجیلوئیان ۸،

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده ۴ – علیرضا گرزبر