۳۵۰ نوار کاست صوتی و ۳۵ عنوان کتاب از خاطرات و سخنان شهدای شهرستان بردسکن، گردآوری، پیاده‌سازی و تدوین شده است.

مسئول دفتر نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بردسکن اعلام کرد: این آثار به‌عنوان سرمایه‌ای فرهنگی در اختیار نسل جوان قرار خواهد گرفت.

علی‌اصغر پورعباس با اشاره به آغاز اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی گفت: برای هر کاروان یک راوی دفاع مقدس در نظر گرفته شده است تا دانش‌آموزان را با واقعیت‌های جنگ آشنا کند.

وی همچنین اعلام کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی شبانه در یادمان‌های شهدای گمنام، نشست‌های همدلی با پیشکسوتان دفاع مقدس و جلسات پرسش و پاسخ برای مقابله با شبهات فضای مجازی از برنامه‌های درنظر گرفته شده است.