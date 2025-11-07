به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا کلشی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسلمانان اهل تسنن ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: همه انبیا و فرستادگان خداوند برای هدایت بشریت، مورد احترام همه ادیان هستند و دین اسلام دین برادری و برابری است.

وی همچنین به اهمیت توسعه استان اشاره کرد وافزود: آذربایجان‌غربی در بسیاری از شاخص‌ها عقب ماندگی‌هایی دارد که با همت مضاعف و تکیه بر توان داخلی استان و استفاده از ظرفیت نخبگان قابل حل هستند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه همچنین به اهمیت مساله حجاب نیز اشاره کرد و افزود: جامعه که حجاب و عفاف نداشته باشد بی بند وباری در آن جامعه ترویج میابد.

وی در پایان از مسولان استانی خواست برای حل مساله ترافیک شهری، رفع معظل سد معبر و جمع آوری نخاله‌ها از ورودی‌های شهر ارومیه اقدام کنند.