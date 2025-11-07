به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام اظهار کرد: همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند؛ قوی شدن کشور در ابعاد مختلف علمی، نظامی، مدیریتی و انگیزشی راه غلبه بر مشکل‌های داخلی و خارجی است.

وی با بیان این‌که کشورمان با چالش‌هایی مانند گرانی، بیکاری، مسائل معیشتی، تهدید‌ها و تحریم‌های دشمنان رو به رو است، اظهار کرد: باید در تمام این مسائل به دنبال راهکار بود؛ و تنها راهکار مناسب، قوی شدن در تمام زمینه‌ها است.

خطیب جمعه ایلام با اشاره به رفتار سلطه‌گرانه آمریکا در قبال کشور‌های مختلف افزود: برخی از کشور‌ها به‌دلیل نداشتن قدرت واقعی ناچار به پرداخت باج‌های کلان به ایالات متحده شده‌اند؛ در حالی‌که یک کشور مقتدر هرگز اجازه غارت و تحقیر را به ابرقدرت‌ها نمی‌دهد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در تبیین ابعاد قوی شدن کشور به چند محور اساسی اشاره کردند که مغز قوی به‌معنای قدرت علمی و فناوری؛ یکی از این محور‌ها است؛ بنابراین کشوری که علم را به فناوری و فناوری را به ثروت ملی تبدیل کند در مسیر اقتدار گام بر می‌دارد.

امام‌جمعه ایلام با اشاره به دستاورد‌های علمی جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد: کشورمان در دوران کرونا دست نیاز به سوی دیگران دراز نکرد و با واکسن تولید داخل این معضل را مدیریت کرد.

کریمی‌تبار دومین مؤلفه قدرت و ستون فقرات قوی بودن را مدیریت و اقتصاد دانست و بیان کرد: اگر مدیران دولتی و بخش خصوصی باهوش، باانگیزه و پرتلاش باشند و از ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی استفاده بهینه کنند، اقتصاد کشور پویا و به ظرفیت اشتغال و رفاه مردم افزوده می‌شود.

وی سومین وجه قدرت را قلب قوی؛ یعنی انگیزه و امید در جامعه به ویژه در میان جوانان عنوان کرد و افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با تبلیغ‌های فراوان سعی می‌کنند تا به القاء ناامیدی در میان نسل نوجوان و جوان بپردازند؛ درحالی‌که افراد مؤمن باید همواره امیدوار و متوکل به خداوند باشند که البته ملت ایران با وجود همه فشار‌ها روز به‌روز قوی‌ترمی شود؛ به گونه‌ای که رشد علمی و فناوری کشور ما در جهان مثال‌زدنی است.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار تأکید کرد: یکی دیگر از وجوه قدرت؛ توان نظامی و دفاعی کشور است؛ اما نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، برای حمله به دیگران تجهیز نشده‌اند؛ بلکه هدف اصلی آنها ایجاد امنیت و بازدارندگی در برابر هرگونه ناامنی و تجاوزی از سوی دشمنان است.

امام جمعه ایلام با بیان این‌که ایجاد یک ایران قوی وظیفه‌ای همگانی است، افزود: رفتار ناپسند برخی کارمندان با مراجعان، ضربه‌ای بزرگ‌تر از موشک‌های دشمن به روحیه ملت است که باید اصلاح شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار ادامه داد: انسان نتیجه کوشش خود را می‌بیند که باید با کار، ایمان و مجاهدت در مسیر تعالی کشور گام برداشت و برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، جامعه به سواد رسانه‌ای مجهز شود؛ تا از تبلیغات دروغین، متأثر و مرعوب نشود.