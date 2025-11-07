اجرای طرح نظارت ویژه بر کالاهای سلامتمحور در استان بوشهر
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان بوشهر از اجرایی شدن طرح نظارت بر کالای سلامت محور به صورت گشت مشترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد حسن اسماعیلپور از اجرایی شدن طرح نظارت ویژه بر کالاهای سلامتمحور خبر داد و گفت: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی به صورت گشت مشترک در سطح واحدهای صنفی استان اجرایی شده است.
وی با انتقاد از توزیع نوع خاصی آبنبات دودزا که منشا تولید و واردات آنها مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست افزود: متأسفانه این کالاها در بین کودکان و نوجوانان و حتی دانشآموزان رواج یافته و پس از مصرف با تولید دود یا بخار غلیظ، میتواند تبعات نامطلوبی برای سلامت جسمی و روانی مصرفکنندگان داشته باشد.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان بوشهر بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع و همسویی کامل دستگاههای اجرایی استان، طرح جمعآوری این اقلام ناسالم با جدیت ادامه یافته و به اصناف نیز هشدار جدی داده شده که فروش هرگونه خوراکی خطرناک، تقلبی یا مشکوک در هر مقدار، ممنوع است و در صورت کشف، هیچ اغماضی در برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت.
وی یادآور شد: در پایشهای روز گذشته، دو دکهدار در سطح شهرستان بوشهر به دلیل عرضه این محصولات شناسایی و پرونده قضایی آنان به سرعت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
به گفته اسماعیل پور، مراقبت والدین و نظارت بر خریدهای خوراکی فرزندان، نقش کلیدی در حمایت از سلامت دانشآموزان دارد و مجموعه نهادهای ناظر استان، با هرگونه سهلانگاری یا تخلف در این حوزه به شدت برخورد خواهند کرد.
اسماعیلپور تأکید کرد: سلامت دانشآموزان خط قرمز ما است و تداوم این طرح تا ریشهکنی کامل هر گونه کالای خطرناک در مدارس و مراکز فروش مواد غذایی استان در دستور کار قرار دارد.
معاون صمت استان بوشهر اضافه کرد: این رویکرد، مطالبه جدی خانوادهها و فعالان سلامت استان برای ایمنسازی محیطهای دانشآموزی و فروشگاهی است.