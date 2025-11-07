اجرای طرح نظارت ویژه بر کالا‌های سلامت‌محور در استان بوشهر

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان بوشهر از اجرایی شدن طرح نظارت بر کالای سلامت محور به صورت گشت مشترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی خبر داد.