به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه بویین میاندشت در خطبه‌های نماز جمعه گفت:امید کلید حل تمام مشکلات وبه تعبیر رهبری امید بزرگترین قوه محرک انسان است وعزت ازآن ملتی است که آینده‌ای امیدوارانه داشته باشند.

حجت الاسلام حسن اسکندری افزود:با وجود همه تلاشی که دشمن برای مأیوس کردن جوانان ما بکاربسته، اما این همه جهش علمی درمباحث مختلف حاصل امیدی است که دردل جوانان ما وجود دارد و نشانه آن پیروزی وجایگاه برتر دانشمندان، دانش آموزان ودانشجویان ما در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا است.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه استکبار ستیزی ملت ایران گفت: درجنگ ۱۲ روزه ملت ایران با همین روحیه استکبار ستیزی وقتی وارد میدان شد، دشمن را شکست داد و اورا مجبور به عقب نشینی و التماس کرد