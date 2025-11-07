نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان با ابراز نگرانی در خصوص بحران‌های موجود در حوزه آب و انرژی کشور، گفت: بازنگری در الگوی مصرف که مصداقی از امر به معروف است، فریضه‌ای شرعی، ملی و اخلاقی تلقی می‌شود که بر عهده تمامی مردم و مسئولان قرار دارد.

صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف ، یکی از مصادیق حیاتی امر به معروف قلمداد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت الاسلام والمسلمین حسینی در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به تداوم تغییرات اقلیمی و منابع آبی، بر لزوم اتخاذ رویکرد‌های عملیاتی و مدیریتی پایدار در کنار توسل معنوی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی این وضعیت را نیازمند مدیریت بحران جدی دانست و گفت: اصلاح الگوی کشت و پرهیز از هدررفت منابع، یک امر به معروف عملی در شرایط کنونی است که همه شهروندان موظف به رعایت آن هستند.

خطیب نماز جمعه زنجان همچنین مصرف انرژی کشور را ۲.۵ برابر میانگین جهانی دانست، اصلاح این الگو را لازمه موفقیت اقتصادی برشمرد و با انتقاد از برخی تصمیمات مدیریتی در حوزه منابع طبیعی، افزود: کاشت محصولات نامتناسب با اقلیم، نمونه‌ای از بی‌توجهی به اصول علمی و مدیریتی است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر الگوی مدیریت جهادی، شهید تهرانی مقدم را به عنوان الگوی عملی مدیریت ریسک پذیر معرفی کرد و خواستار به کار گیری این رویکرد شجاعانه در حل مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور شد.