به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر گفت: امسال ۲ هزار و ۳۰۰ هکتاراز زمین‌های کشاورزی این شهرستان به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است و امسال پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ هزار تن سیب زمینی در شهرستان برداشت شود.

حمیدرضا چیانی افزود: کاهش قیمت محصول در فصل برداشت، سرمازدگی محصول سیب زمینی در اواخر شهریور، قطعی‌های مکرر برق چاه‌های کشاورزی، کمبود سوخت ماشین آلات کشاورزی و گرانی نهاده‌های کشاورزی باعث شد تا عملکرد محصول امسال سیب زمینی شهرستان ۳۰ درصد کاهش یابد.

به گفته وی نبود صنایع تبدیلی برای این محصول درشهرستان و کمبود انبارفنی و سردخانه باعث می‌شود کشاورزان محصول خود را درفصل برداشت به قیمت ارزان به فروش برسانند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت‌و‌گو با خبر بیست اصفهان در خصوص مشکلات سیب زمینی کاران فریدونشهری گفت: سهمیه سوخت بخش کشاورزی از پارسال در کشور کاهش پیدا کرده تلاش می‌شود هر چه زودتر این مشکل حل شود.

پیمان فیروزنیا در حصوص تامین نهاده‌های کشاورزی هم عنوان کرد که کود شیمیایی اوره پس از دو ماه قطعی، به صورت یارانه دار تامین و در اختیار قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وجود بیش از ۲۰ رقم سیب زمینی در استان تاکید کرد: کشاورزان تولید خود را متناسب با نیاز کشور و صنایع تولید کنند، چون برخی تولیدات برای نمونه رقم‌های سیب زمینی مناسب تازه خوری است و قال استفاده در صنایع تبدیلی نیست.

فیروزنیا همچنین با تاکید بر رعایت الگوی کشت افزود: الگوی کشت سال زراعی چهار ماه قبل به کشاورزان ابلاغ شده تا براساس الگو کشت کنند.

وی با اشاره به خسارت ۳۰ درصدی کشاورزی در سرمای پاییزه از کشاورزان خواست محصولات خود از جمله سیب زمینی را هر سال بیمه کنند.