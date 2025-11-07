امام جمعه بوکان گفت: اگر توبه، بازگشت به سمت خدا و تغییر از درون انسان آغاز شود، در نهایت می‌تواند در ظاهر و باطن فرد نمود پیدا کند و تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه بوکان به امامت ماموستا عباس احمدی با حضور پرشور مردم مومن این شهر در مسجد جامع بوکان برگزار شد.

امام جمعه بوکان در خطبه‌ها بر لزوم تغییر فردی و اجتماعی تأکید کرده و بیان داشت : هیچ‌کس در زنجیر گذشته گرفتار نیست و هر فرد می‌تواند با توبه و بازگشت به سمت خداوند متعال، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

ماموستا عباس احمدی در ادامه با اشاره به آیات قرآنی گفت : خداوند هیچ‌کس را تغییر نمی‌دهد مگر آن‌که خود خواهان تغییر باشد.

وی تأکید کرد : اگر تغییر از درون انسان آغاز شود، در نهایت می‌تواند در ظاهر و باطن فرد نمود پیدا کند و تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد.

ماموستا احمدی افزود : هیچ‌کس نمی‌تواند کسی را به تغییر وادار کند مگر خود آن فرد بخواهد، چرا که اراده فردی در تغییر یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است ، این تغییر می‌تواند از رفتار و اعمال فردی شروع شود و به مرور در جامعه و حتی در خانواده‌ها گسترش یابد.

وی، همچنین به تأثیر اعمال انسان بر سرنوشت فردی و اجتماعی اشاره و بیان کرد : قرآن کریم همواره بر اهمیت نیکوکاری و اصلاح رفتار تأکید دارد.

او به تطابق نظریه «کارما» که بر اساس آن هر عمل انسان بازخوردی مشابه به خود دارد، اشاره کرد و گفت: هر کسی که با دیگران خوبی کند و بنده صالح خدا باشد، خیر و برکت آن اعمال به خودش بازخواهد گشت.

وی ادامه داد :اگر انسان به اعمال خود توجه کند و در جهت بهبود خود تلاش کند، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز نتیجه این تغییر را خواهد دید. بنابراین، برای اصلاح جامعه، ابتدا باید خود را تغییر داد.

ماموستا احمدی در نهایت با یادآوری وعده خداوند مبنی بر اینکه در روزگار آینده بندگان صالح خدا بر زمین حاکم خواهند شد، از نمازگزاران خواست که به خود بازگردند، از گناهان خود توبه کنند و در راستای تغییر به سمت خداوند حرکت کنند تا بتوانند در آینده‌ای روشن، به سعادت و نیک‌بختی دست یابند.