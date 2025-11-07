پخش زنده
امام جمعه کیش بر اهمیت کیفیت در عرصههای اقتصادی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: تولید باکیفیت و دانش همراه با تعهد، مسیر اقتدار ایران برابر دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نمازجمعه، با بیان اینکه مسئولان و فعالان اقتصادی باید به کیفیت توجه کنند، افزود: شعارهایی مانند جهش تولید و حمایت از کار و سرمایه به معنای تقویت اقتصادی از طریق ارتقای کیفیت است.
او با اشاره به نقش کیفیت در رقابت و پیشرفت اقتصادی، گفت: ارتقای کیفیت محدود به تولید کالا نیست و در ارائه خدمات نیز باید مدنظر قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز، گفت: وظیفه یک کارمند، اجرای دقیق و باکیفیت مأموریتش است و حکمرانی نیز باید کیفیتمحور باشد، مدیریت ضعیف به زیان همه است.
امام جمعه کیش به اهمیت صداقت در کار اشاره کرد و گفت: اعمال با نیت اسلامی و خدمت خالصانه ارزشمند است.
او درباره نقش علم و فناوری در پیشرفت ملی، گفت: پیشرفت علمی موجب تمایز و امتیاز کشورها و افراد است، اما برخی کشورها از علم برای منافع استکباری استفاده میکنند.
امام جمعه کیش، گفت: جمهوری اسلامی ایران برابر ابرقدرتها میایستد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها نسبت به ماهیت استکباری دشمنان هشدار دادهاند.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز از نقش شهدا به ویژه شهدای فناوری موشکی در ارتقای توانمندی دفاعی کشور تجلیل کرد و گفت: شهید تهرانیمقدم، پدر و بنیانگذار رسمی توانمندیهای موشکی ایران بود و باید نسل جدید نسبت به مسئولیتهای خود آگاه شود.
او افزود: فناوری موشکی ایران با توانمندی، ایمان و علم شکل گرفت، نه صرفاً بهواسطه امکانات فراوان.
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سیزده آبان، افزود: اختلاف ما با آمریکا شعار نیست؛ آنها دنبال حذف استقلال و اختیار ایران هستند.
امامجمعه کیش، افزود: تا زمانی که روحیه استکباری وجود دارد و پایگاههای آمریکا در منطقه برقرار است و رژیم صهیونیستی بهعنوان غده سرطانی حضور دارد، صلح پایدار میان آمریکا و محور مقاومت برقرار نخواهد شد.
او از حضور و مشارکت دانشجویان و مردم در راهپیمایی سیزدهم آبان قدردانی کرد.
امام جمعه کیش، با اشاره به وضعیت پرتنش منطقه و جنایات در سوریه و فلسطین، اقدامات بیگانه و برخی دولتهای منطقه را محکوم کرد و گفت: تجربهها نشان داده اگر محور مقاومت تضعیف شود، منطقه در وضعیت نامطلوبی قرار میگیرد.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز، افزود: تلاشها برای تضعیف مقاومت از طریق نقض آتشبس و فشار بر نهادهای مقاومت ادامه دارد.
امامجمعه کیش گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، بهزودی امنیت منطقه به دست کشورها و ملتهای منطقه تأمین خواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز، گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، نیروهای مسلح و مدیریت جهادی میتوان از بسیاری خطرات جلوگیری کرد و مسیر توسعه و اقتدار را دنبال کرد.