امام جمعه همدان گفت: باید بیش از هر زمان نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشیم و با اتحاد، انسجام و همدلی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،نماینده ولی فقیه استان در خطبه‌های جمعه این هفته با اشاره به توطئه‌های دشمنان پس از شکست در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن، تمام تلاش خود را پس از شکست به کار گرفته تا بین جریانات سیاسی اختلاف و فضای دوقطبی ایجاد که در همین راستا برنامه ریزی و سرمایه گذاری‌های بسیاری کرده است که باید بیش از هر زمان نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشیم و با اتحاد، انسجام و همدلی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به استان همدان بیان کرد: آقای دکتر سید عباس عراقچی در این سفر تاکید بسیاری بر وحدت بین میدان و دیپلماسی در استان داشتند و در خصوص مذاکرات با آمریکا تاکید کردند که مذاکره با آمریکا فایده‌ای ندارد چرا که طرف مقابل خواهان تسلیم کشور هستند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مسئولین برای حل مشکلات کشور باید با قدرت و قوت عمل کنند ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات اخیر مسئولیت حمله به ایران را قبول و اعلام می‌کند که این حمله با مسئولیت شخص رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است که این نشان از قابل اعتماد نبودن دشمنان ایران اسلامی است.

خطیب جمعه همدان در ادامه با اشاره به اقدام موثر دولت، مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی در عرصه اقتصادی که می‌تواند به یک الگو معرفی شود گفت: متوقف کردن بانک آینده با ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یک اقدام موثر بود که دستگاه‌های نظارتی باید در مبارزه با فساد‌های اقتصادی شمشیری برنده و تیزتر از هر زمانی داشته باشند.

امام جمعه همدان همچنین در خصوص کاهش نزولات آسمانی در کشور گفت: کاهش بارش‌ها موجب شده که شرایط امسال ویژه‌تر از سال‌های گذشته باشد که مردم باید در مصرف آب مراقبت بیشتری کنند تا دچار مشکل کم آبی نشویم.