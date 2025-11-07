معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶، از بسیج گسترده نیرو‌های خدمات شهری، فضای سبز و پسماند برای آماده‌سازی و اجرای مطلوب مراسم رونمایی از مجسمه جدید میدان انقلاب با عنوان «زانو زنندگان در برابر ایران» خبر داد و از عموم شهروندان دعوت کرد از ساعت ۱۹ امروز در این مراسم شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حسن اختردانش، با اشاره به اقدامات انجام شده برای آماده‌سازی محورهای اصلی این مراسم گفت:برای آماده‌سازی محور خیابان انقلاب و آزادی، عملیات گسترده‌ای شامل رفت‌و‌روب، شست‌وشو، لایروبی، کنده‌کوبی، پاکسازی باغچه‌ها و زدودن برچسب و پوسترهای تبلیغاتی با به‌کارگیری ۱۰۰ نفر کارگر و انواع خودروهای مکانیزه شامل ۲ دستگاه واترجت، ۶ دستگاه خاور، ۲ دستگاه تانکر و خودروی مکانیزه زباله‌رو به انجام رسید.



وی افزود: بر این اساس، از هر ناحیه یک دستگاه نیسان، ۱۵ نفر کارگر خدمات شهری به همراه ۲۰ کیلوگرم کیسه زباله و همچنین ۶ نفر کارگر فضای سبز با ۱۰ کیلوگرم کیسه زباله اعزام خواهند شد. کارگران موظفند تجهیزات فردی شامل جارو، دستکش، کیسه زباله و مخزن ۱۲۰ لیتری را همراه داشته باشند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ بر حضور معاونان نواحی از ابتدا تا پایان مراسم و نیز شهردار ناحیه میزبان تأکید کرد و گفت: حضور عوامل نواحی در محل، رأس ساعت ۱۷ الزامی است. مسئولیت آماده‌سازی و کنترل مسیر برنامه از صبح تا ساعت ۱۷ نیز بر عهده ناحیه ۲ بود.

حسین ظفری، رئیس اداره خدمات شهری منطقه ۶ نیز به جزئیات دیگری اشاره کرد و گفت:به منظور پشتیبانی کامل این مراسم تعداد ۳ دستگاه خودروی مکانیزه، ۳ دستگاه تانکر آب، یک دستگاه واترجت و یک دستگاه خاور را در محل برنامه مستقر شده اند. همچنین اداره پسماند منطقه ۶ نیز با اختصاص ۵ دستگاه خودرو و ۲۰ نفر کارگر به همراه مخزن و کیسه زباله، در پاکسازی و جمع‌آوری پسماندها مشارکت خواهد کرد.



بر این اساس، مجموع نیروی کارگری شهرداری منطقه۶ اعزامی به مراسم شامل ۹۰ نفر از حوزه خدمات شهری، ۳۶ نفر از حوزه فضای سبز و ۲۰ نفر از اداره پسماند خواهد بود که در کنار تجهیزات سنگین و نیمه‌سنگین، به‌منظور برگزاری هرچه مطلوب این مراسم مهم به کار گرفته خواهند شد.