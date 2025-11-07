پخش زنده
امام جمعه پلدشت گفت: ذات خبیث آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل تغییر نیست همانطور که شاهد «آتش بدون بس» و آغاز «طرح ب» اسرائیل برای کشتار در غزه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه پلدشت ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز گفت: ذات خبیث آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل تغییر نیست هم اکنون شاهد «آتش بدون بس» و آغاز «طرح ب» اسرائیل برای کشتار در غزه هستیم .
حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: طبق گزارش نهادهای حقوقبشری از زمان آغاز توافق آتشبس در نوار غزه، ارتش اسرائیل تنها الگوی کشتارهای خود را تغییر داده و همچنان روزانه چندین غیرنظامی فلسطینی به شهادت میرسند.
امام جمعه پلدشت افزود: طبق گزارش دیدبان حقوقبشری اروپا-مدیترانه از آغاز آتشبس، ارتش اسرائیل ۲۱۹ فلسطینی از جمله ۸۵ کودک را به شهادت رسانده و حدود ۶۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است به این معنا که هر روز بیش از ۱۰ نفر شهید و ۲۸ نفر زخمی شدهاند.
جمشیدی گفت: سالانه هزاران کلاهک هستهای، صدها آزمایش موشکی با بودجه فضایی و عددهای نجومی صورت میگیرد ولی از کسی صدایی در نمیآید، اما درباره ایران، برد موشکیتان کمتر از ۵۰۰ کیلومتر، غنیسازیتان هم صفر، یعنی آنها مجازند زمین را سوراخ کنند ولی ما اگر سانتریفیوژ بچرخانیم میشویم تهدید صلح جهانی و این منطقِ جهان صهیونیستی است.
وی تصریح کرد: ملت ایران با انسجام، همدلی و حضور آگاهانه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیامی روشن از اقتدار و ایمان را به جهانیان مخابره کرد.
امام جمعه پلدشت افزود: دانشجوها در قضیه ۱۳ آبان قصد ماندن در سفارت نداشتند؛ فقط میخواستند به دنیا منعکس بشود که ملّت ایران چقدر عصبانی است از اینکه شاه را به آمریکا راه دادهاند؛ اسنادی را آنجا پیدا کردند که دیدند قضیّه خیلی عمیقتر از این حرفها است، سفارت، مرکز توطئه و نقشهپردازی و نقشهکشی برای به هم زدن انقلاب است.
وی اظهار کرد: شعار «مرگ بر آمریکا» آنچنان مسئلهی مهمّی نیست که آمریکاییها به خاطر آن با ایران مخالفت کنند، مسئلهی اختلاف ذاتی است، مسئلهی تقابل منافع دو جریان است
امام جمعه پلدشت با اشاره به ایام فاطمیه گفت: امروز در حالی که در ایام فاطمیه اول به سوگ بانوی دو عالم نشستهایم، همزمان ملت مؤمن ایران در صحنه مبارزه با استکبار جهانی حاضر شدند