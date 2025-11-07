ششمین نشست اعضای کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه با حضور بیش از هزار شرکت‌کننده به نمایندگی از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌دولتی، نهاد‌های سازمان ملل متحد، جامعه مدنی، جوامع بومی و جوانان در ژنو برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو؛ در این نشست اعضا درباره مقابله با تجارت غیرقانونی جیوه، تقویت کنترل بر عرضه و ترکیبات آن و بررسی پیشرفت در زمینه استخراج طلا به روش‌های کوچک مقیاس و سنتی که همچنان بزرگ‌ترین منبع انتشار جهانی جیوه است، گفت‌و‌گو کردند.

نمایندگان دولت‌های عضو، تصمیماتی همچون به روزرسانی سازوکار‌های مالی کنوانسیون، ارزیابی اثر بخشی آن، مدیریت دانش و همکاری و تعامل با کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم اتخاذ کردند و پس از مذاکرات طولانی، طرف‌ها بر سر حذف تدریجی استفاده از آمالگام دندانی تا سال ۲۰۳۷ توافق کردند.

کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون میناماتا، با اتفاق آرا، ایران و بنگلادش را برای یک بازه زمانی ۲ ساله به عنوان نمایندگان گروه آسیا جهت عضویت در هیئت مدیره کنوانسیون انتخاب کردند.