



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به لزوم قدرت و استقلال ایران گفت: در طول ۲۵۰ سال گذشته اعتماد به غرب و آمریکا چیزی جز تجربیات تلخ و پشیمانی برای ایران نداشته است و اکنون ثابت شده تنها راه پیشرفت، قدرتمند شدن کشور است.

آیت الله دژکام افزود: تجربیات تلخ اعتماد به کشور‌های غربیِ انگلیس، فرانسه و آلمان این هشدار را یادآور می‌شود که تکرار این تجربیات به ویژه اعتماد به آمریکا نتیجه‌ای جز پشیمانی نخواهد داشت و تکیه بر دیگران به خصوص دشمنان، استقلال کشور را تهدید می‌کند.

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: اتکا به خود و اصل استقلال به این معنا نیست که نباید روابط اقتصادی بین المللی نداشته باشیم.

امام جمعه شیراز در ادامه با بیان اینکه قدرتمندی کشور تنها در حوزه نظامی نیست افزود: قوی شدن باید در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری نیز محقق شود.

آیت الله دژکام با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر شتاب حرکت علمی کشور در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان گفت: دانشگاه و حوزه برای شتاب به پیشرفت علمی و فناورانه کشور باید همکاری و تلاش کنند و هوش مصنوعی از مهم‌ترین مواردی است که باید با فهم فقهی و فلسفی در راه پیشرفت آن گام برداشت.

امام جمعه شیراز تاکید کرد در راه رسیدن به پیشرفت و حل مشکلات باید اقشار مختلف مردم و مسئولان با یکدیگر همراه و همدل شوند.



