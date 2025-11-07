نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی: استقامت، وحدت کلمه و اقتدار، رمز پیروزی و عزت ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان گفت: استقامت، وحدت کلمه و اقتدار، رمز پیروزی و عزت ملت ایران است.

آیت الله دری در خطبه‌های امروز نماز عبادی سیاسی جمعه اراک با بیان این که رمز پیروزی و عزت ملت ایران، استقامت، وحدت کلمه و اقتدار است، از حضور پرشور و ارزشمند مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان قدردانی کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی است، امام مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان با حضور آگاهانه خود، در این مراسم شرکت کردند.

آیت الله دری با بیان این که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند ملت ما تسلیم می‌شود، افزود: ملت ما از شعار همیشگی هیهات من الذله و فرهنگ عاشورای امام حسین (ع) پیروی می‌کند.

امام جمعه اراک با اشاره به کارنامه ننگین آمریکا و ترامپ، گفت: این کارنامه قابل دفاع نیست و یک نمونه از جنایات این رژیم، شلیک به هواپیمای مسافری جمهوری اسلامی ایران بود که منجر به شهادت ۳۰۰ نفر از هموطنان شد و نمونه دیگر، همکاری با رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه است که هزار و ۲۰۰ نفر از نظامیان، زنان و مردان و کودکان مظلوم شهید شدند؛ در استان ما نیز بیش از ۳۰ شهروند بی گناه به شهادت رسیدند.

برگزاری چند همایش علمی در استان از موضوعاتی بود که خطیب جمعه اراک به آن اشاره کرد و گفت: باید در نظام آموزش و پروش تحول ایجاد شود و با سرمایه گذاری برای گسترش فعالیت‌های علمی، زمینه رشد بیشتر فرزندان این مملکت فراهم شود.

آیت الله دری با بیان این که موشک‌های ایرانی لرزه بر اندام آمریکا و اسرائیل انداخت، افزود: جنایتکاران به خاک ذلت کشانده خواهند شد.

امام جمعه اراک دانشِ استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را از مهم‌ترین مسائل کشرومان دانست که در پیشگیری و درمان بیماری‌ها کاربرد دارد، اما آمریکا به دنبال بهره بیشتر از این دانش برای ساخت بمب اتم است.

نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی با ابراز تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مجالس سوگواری این بانوی بزرگ را بهترین فرصت برای بیان سیره فاطمی و الگوی زندگی برای خانواده‌ها برشمرد و گفت: باید در گفتار و کردار خود از فرهنگ زندگی اهل بیت پیروی کنیم.