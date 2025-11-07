پخش زنده بسکتبال بارسلونا و رئال مادرید از شبکه ورزش و مجموعه تلویزیونی «بازرس مورس» هر شب از شبکه تماشا روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۳ در چارچوب رقابت‌های بسکتبال یورو لیگ فصل ۲۶_۲۰۲۵، جدال بین دو تیم بارسلونا و رئال مادرید را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

رقابت‌های فصل ۲۶_۲۰۲۵ یورولیگ با حضور ۲۰ تیم به صورت دوره‌ای رفت‌وبرگشت برگزار می‌شود و هر تیم ۳۸ بازی انجام می‌دهد.

اگر علاقه‌مند به بسکتبال هستید، یکی از مهم‌ترین رقابت‌های امشب بین بارسلونا و رئال مادرید در رقابت‌های یورولیگ برگزار می‌شود.

سریال «بازرس مورس»

سریال «بازرس مورس» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی بر اساس رمان‌های «کالین دکستر» ساخته شده است.

شخصیت اصلی داستان، بازرس اندیوِر مورس، کارآگاهی باهوش، بدبین و تا حدی غرغرو است که در شهر آکسفورد به بررسی پرونده‌های پیچیده جنایی می‌پردازد.

ویژگی متمایز این سریال، ترکیب ماجرای جنایی با پرداخت روانشناسانه به شخصیت‌ها و نمایش جنبه‌های مختلف زندگی شخصی مورس است.

در بخش نخست این مجموعه، تمرکز اصلی بر فضای رازآلود و معمایی داستان‌هاست.

سریال «بازرس مورس» نمونه‌ای برجسته از یک اثر جنایی کلاسیک به‌شمار می‌رود که توانسته با روایت‌های معمایی جذاب و شخصیت‌پردازی قوی، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان تلویزیون به‌دست آورد.

سریال «بازرس مورس» هر شب ساعت ۲۱ پخش و در ساعت ۰۵:۰۰ صبح و ۱۲:۰۰ ظهر روز بعد از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.