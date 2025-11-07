پخش زنده
رئیس مرکز مطالعات و امنیت پایدار کشور در قائم شهر: تاریخ جنگ تحمیلی؛ کتاب عزت و افتخار و درس عبرت برای نسلهای حال و آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست و نهمین یادواره شهدای روستای قادیکلا بزرگ قائم شهر و نخستین سالگرد شهید امنیت امیرمحمد شمسی و یادبود شهید اقتدار محمد حیدری در مسجد امام خمینی (ره) روستای قادیکلا بزرگ برگزار شد.
رئیس مرکز مطالعات و امنیت پایدار کشور در این مراسم، تاریخ جنگ تحمیلی را کتاب عزت و افتخار و درس عبرت برای نسلهای حال و آینده دانست که بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگترین جنگ دوران معاصر با مشارکت ۳۷ کشور جهان توسط صدام عفلقی علیه ایران اسلامی تحمیل شد.
سردار سرتیپ حسن رستگار پناه افزود: این جنگ نابرابر با وجود کمکهای تسلیحاتی، اقتصادی، اطلاعاتی و تکنولوژی نوین کشورهای غربی و اروپایی و منطقهای به صدام، با مجاهدتها و دفاع غیرتمندانه ملت ایران به پیروزی جمهوری اسلامی و شکست صدام و اربابان و حامیان جنایتکارشان تمام شد.
وی اظهار داشت: شهدای ما به مولایشان امام حسین (ع) اقتدا کردند و با ایستادگی در برابر دشمنان دین و مکتب اسلام و تشیع، جانشان را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.
سردار سرتیپ رستگار پناه اضافه کرد: ملتی که شهادت دارد هرگز شکست نخواهد داشت و شهیدان با گذر از دنیای مادی به دنیای معنوی با اهداف و آرمان هایشان ماندگار خواهند ماند.
رئیس مرکز مطالعات و امنیت پایدار کشور با گرامیداشت مناسبتهای رویداد بزرگ ۱۳ آبان آن را نشانه افشای هویت و ماهیت استکبار جهانی علیه ملت ایران و اثبات هویت و ماهیت و حقانیت ملت ایران در استکبار ستیزی و دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی عنوان کرد.
وی با اشاره به خباثتهای استعمار پیر انگلیس در ایران و جهان که ساختار تشکیلاتی و هویت انگلیس با بازیگری و نقش آفرینی صهیونیستها به انجام میرسد افزود: قتل عام مردم مسلمان سودان با شیطنت انگلیس و همکاری صهیونیستها با حمایت دولت امارات و با هدف سرقت منابع طلای این کشور انجام میگیرد.
سردار سرتیپ رستگار پناه جنگ غزه را پایان دادن به معادلات و داشتههای هفتاد ساله صهیونیستها با پشتیبانی و حمایت آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای غربی و اروپایی دانست که با طوفان الاقصی به چالش و شکست انجامید و امروز به برکت جبهه مقاومت ۱۶۷۰ تظاهرات در اقصی نقاط جهان که بیشتر در کشورهای غربی و اروپایی بوده علیه حکومت اسرائیل غاصب و کشورهای مستبد غربی برگزار شده است.
وی افزود: با خیزش جدید جبهه مقاومت، امروز نسل جوان اروپایی و آمریکایی آفریقایی در همه جای دنیا یک حرف میزنند که اسرائیل غاصب و ظالم است و آمریکا و اروپا از او حمایت میکنند و همه این تحولات به برکت انقلاب اسلامی ایران است.
رئیس مرکز مطالعات و امنیت پایدار کشور با اشاره به هزینه هفت و نیم تریلیونی برای ایجاد گروه تروریستی داعش با حمایت مالی عربستان و آموزش نظامی آنها در ترکیه گفت: با شهادت سردار سلیمانی به دستور ترامپ، دنیا و کشورهای اسلامی به عمق خباثتهای دشمنان غربی و منطقهای پی بردند بطوری که ۳/۵ میلیارد مورد در شبکههای مجازی جهان نام سردار سلیمانی برده شد که نابودی تروریستهای داعش در خاورمیانه با شجاعت و فرماندهی سردار دلها و رزمندگان جبهه مقاومت در مکتب حاج قاسم به نتیجه رسیده است.
وی با اشاره به عهدشکنیهای آمریکا و کشورهای اروپایی در عرصه مذاکرات، ادامه مذاکرات را تکرار وادادگی و خسارت برای کشور دانست چرا که کسانی همه چیز کشور را به برجام و مذاکرات گره زده بودند نه اینکه مشکلی برطرف نشد بلکه فشارها و تحریمها تشدید و مشکلات اقتصادی بیشتر شد و امروز وضعیت معیشت ما در شان ملت بزرگ ایران نیست.
سردار رستگار پناه با تاکید بر لزوم تغییر و اصلاح ساختاری در سیاستهای اقتصادی کشور اظهار امیدواری کرد: با بهره گیری از ظرفیتهای داخلی و ایمان و اراده راسخ مسئولان متعهد و مردم متدین کشور میتوان بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد.