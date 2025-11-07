پخش زنده
شرکت دانشبنیان در اصفهان موفق به کسب رتبه دوم در آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی دوگیان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رویداد ملی، شرکتهای فناور شرکتکننده بر اساس شاخصهایی، چون اهمیت راهبردی محصولات یا خدمات فناورانه، سطح فناوری، سابقه فعالیت تجاری، تخصص نیروی انسانی، تعداد محصولات و خدمات دانشبنیان، پویایی در توسعه فناوریهای نوین و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارزیابی شدند.
پس از چند مرحله داوری، شرکت دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به کسب رتبه دوم جایزه ملی دوگیان شد.
مهدی حیدری، مدیرعامل این شرکت گفت: جایزه ملی دوگیان که توسط انجمن علمی پارکهای فناوری و سازمانهای نوآوری ایران اعطا میشود، در واقع معادل ایرانی جوایز بینالمللی ASPA Awards است.
وی افزود: این نخستین دوره برگزاری این جایزه بود که با حمایت نهادهای بزرگی مانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
هماکنون حدود ۸۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی مستقرند و به صورت تخصصی برای رفع نیازهای فناورانه کشور تلاش میکنند.
آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی دوگیان در پنجمین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای فناوری و سازمانهای نوآوری ایران، به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار شد.