

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رویداد ملی، شرکت‌های فناور شرکت‌کننده بر اساس شاخص‌هایی، چون اهمیت راهبردی محصولات یا خدمات فناورانه، سطح فناوری، سابقه فعالیت تجاری، تخصص نیروی انسانی، تعداد محصولات و خدمات دانش‌بنیان، پویایی در توسعه فناوری‌های نوین و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارزیابی شدند.

پس از چند مرحله داوری، شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به کسب رتبه دوم جایزه ملی دوگیان شد.

مهدی حیدری، مدیرعامل این شرکت گفت: جایزه ملی دوگیان که توسط انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران اعطا می‌شود، در واقع معادل ایرانی جوایز بین‌المللی ASPA Awards است.

وی افزود: این نخستین دوره برگزاری این جایزه بود که با حمایت نهاد‌های بزرگی مانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

هم‌اکنون حدود ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی مستقرند و به صورت تخصصی برای رفع نیاز‌های فناورانه کشور تلاش می‌کنند.

آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی دوگیان در پنجمین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران، به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار شد.