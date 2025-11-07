پخش زنده
شهرستان مهاباد رتبه نخست شاخصهای عضویت، امانت وثبت کتاب درآذربایجان غربی را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره کتابخانههای عمومی مهاباد در نشست انجمن کتابخانههای عمومی این شهرستان گفت: مهاباد در۶ ماهه نخست امسال رشد خوبی در سطح استان داشته و در شاخصهای عضویت، امانت وثبت کتاب رتبه اول را کسب کرده است.
حسن سالاری مهمترین برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی را برای ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان اعلام کرد و افزود: اجرای برنامههای فرهنگی، بازدید مدارس از کتابخانه ها، قصه گویی، کارگاههای فلسفه برای کودکان، معرفی کتاب، نشست کتابخانهای، نقد و بررسی کتاب و محفل ادبی از جمله برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی است.
راه اندازی کتابخانه سیار، به روزرسانی منابع کتابخانهای، تهیه و تولید برنامه و محتواهای غنی در حوزه کتاب و کتابخوانی از دیگر مصوبات این نشست بود.