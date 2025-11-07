به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی مهاباد در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی این شهرستان گفت: مهاباد در۶ ماهه نخست امسال رشد خوبی در سطح استان داشته و در شاخص‌های عضویت، امانت وثبت کتاب رتبه اول را کسب کرده است.

حسن سالاری مهمترین برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی را برای ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان اعلام کرد و افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی، بازدید مدارس از کتابخانه ها، قصه گویی، کارگاه‌های فلسفه برای کودکان، معرفی کتاب، نشست کتابخانه‌ای، نقد و بررسی کتاب و محفل ادبی از جمله برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی است.

راه اندازی کتابخانه سیار، به روزرسانی منابع کتابخانه‌ای، تهیه و تولید برنامه و محتوا‌های غنی در حوزه کتاب و کتابخوانی از دیگر مصوبات این نشست بود.