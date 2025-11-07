

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هفته دوم لیگ برتر تفنگ بانوان که به میزبانی واره هرمزگان برگزار شد، هیات البرز و هیات همدان به ترتیب برابر شهید زین الدینی قم و هیات ایلام به برتری رسیدند.

نتایج فینال هفته دوم لیگ برتر تپانچه بانوان به شرح زیر است:

شهید زین الدینی قم ۱۷ - ۱۱ هیات البرز

هیات همدان ۱۶ - ۴ هیات ایلام

در پایان دور مقدماتی لیگ برتر تپانچه بانوان که به میزبانی هیات هرمزگان برگزار شد، آکادمی تیراندازی محمودی و کوثر هوا فضای سپاه به ترتیب برابر هیات کرمان و هیات اصفهان به برتری رسیدند.

نتایج فینال هفته دوم لیگ برتر تپانچه بانوان به شرح زیر است:

آکادمی تیراندازی محمودی ۱۶ - ۱۰ هیات کرمان

هیات اصفهان ۱۶ - ۸ کوثر هوا فضای سپاه

به دلیل حضور تعدادی از ورزشکاران تیم‌های دانشگاه آزاد، هرمزگان و سپاهان در تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در مصر، دیدار این تیم‌ها با رقیبان خود در هفته اول و دوم لغو و در ۱۳ و ۱۴ آذر برگزار خواهد شد.