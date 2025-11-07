پخش زنده
یادواره شهدای والامقام روستای حیدرلوی بیگلر از توابع شهرستان ارومیه با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام خانبابازاده، امام جمعه نوشینشهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پایگاههای تابعه حوزه ۲۸ امام جواد (ع) و ۹ شهید روستای حیدرلوی بیگلر، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
در ادامه، سرهنگ رضوی، فرمانده سپاه ارومیه، با اشاره به ضرورت «دشمنشناسی» در شرایط امروز گفت:دشمنشناسی برای همه واجب است؛ چرا که امروز مرز میان جبهه حق و باطل برای بسیاری مخدوش شده و شناخت آن نیازمند بصیرت و آگاهی است. ما یا در جبهه حق قرار داریم یا در جبهه باطل، و راه میانهای وجود ندارد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: در این نبرد ما بسیاری از واقعیتها را به جهانیان ثابت کردیم. ملت ما با وجود تمام فشارها و خواست دشمنان، بیش از گذشته متحد شدند و این اتحاد، کلیدواژه اصلی و واجبتر از هر چیز دیگر برای عبور از فتنههاست.
این یادواره با اجرای برنامههای فرهنگی، مداحی و پایان یافت.