بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در خطبههای نماز جمعه این هفته گفت: اختلاف جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ریشهای و ماهوی است و تنها راه مقابله با استکبار جهانی، وحدت ملی و دستیابی به قدرت علمی، فناورانه و فرهنگی در داخل کشور است.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره مسائل ایران، آمریکا و ضرورت توجه به قدرت داخلی گفت: اختلاف جمهوری اسلامی ایران و آمریکا سطحی نیست، بلکه بنیادی و ماهوی است.
او افزود: آمریکا به طور ذاتی به دنبال سلطه بر جهان است و برای رسیدن به این هدف از هیچ اقدامی از جمله جنایت، خیانت، پیمانشکنی، کودتا، حمله نظامی و حتی تشکیل رژیم صهیونیستی دریغ نمیکند.
امام جمعه بوشهر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بهدنبال عدالت، صلح، استقلال و خودکفایی ملتهاست، به همین دلیل هیچگونه اشتراک و هماهنگی میان نظام اسلامی و آمریکا وجود ندارد.
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: دشمنان ایران اسلامی بهویژه آمریکا تلاش میکنند تا ایران در عرصههای علمی، فناوری، هستهای و هوافضا به پیشرفت نرسد، زیرا قدرت علمی و فناوری از مؤلفههای اصلی اقتدار ملی است؛ ازاینرو باید آموزشوپرورش، دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان مورد حمایت جدی قرار گیرند.
او با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان انقلابی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی است و باید همواره در حافظه تاریخی ملت ایران باقی بماند، زیرا سفارت آمریکا مرکز اصلی توطئههای ضدایرانی بود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با محکومکردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض آتشبس افزود: این رفتارها نمونهای آشکار از خوی استکباری و پیمانشکنی رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.
خطیب جمعه بوشهر ادامه داد: تنها راه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی، رسیدن به قدرت و مقاومت همهجانبه است و ملت ایران باید با حفظ انسجام، ایمان و خودباوری در برابر دشمنان بایستد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین از حضور پرشور مردم در نماز جمعه قدردانی کرد و گفت: این حضور نشانه پایداری ملت ایران در مسیر انقلاب و مایه خرسندی و عنایت الهی است.
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم بیان کرد: مردم شریف ایران همواره پشتیبان نظام بودند و شایسته است دولت و مجلس در حوزه معیشت، درمان و آموزش فرزندان، حمایتهای مؤثرتری داشته باشند تا رفاه نسبی در جامعه افزایش یابد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت فرهنگ عنوان کرد: فرهنگ، اساس و هوای تنفسی جامعه است و اگر این حوزه رها شود، جامعه از آرمانهای خود فاصله میگیرد.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت اشتغالزایی برای جوانان بهویژه تحصیلکردگان استان گفت: مسئولان اجرایی و صنعتی باید در زمینه اشتغال جوانان بوشهر اهتمام جدی داشته باشند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت نخبگان، زمینه پویایی اجتماعی و اقتصادی استان فراهم شود.