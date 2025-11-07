امام جمعه بوشهر:

دولت به معیشت و فرهنگ توجه ویژه کند

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: بهبود وضعیت معیشت مردم، توسعه اشتغال جوانان و رسیدگی به مسائل فرهنگی مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.