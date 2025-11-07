

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه شهر قدس آغاز می‌شود.

ترکیب پرسپولیس به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، اوستون اورونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب استقلال خوزستان

محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت‌الله احمدی، محمدمهدی احمدی