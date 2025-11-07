پخش زنده
مراکز خرید مهاباد امروز میزبان مسافران و گردشگرانی بود که این شهرستان را مقصد خریدهای خود انتخاب کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در روز تعطیل آخرهفته و در نیمه دوم آبان ماه، بازارارچهها و مراکز خرید مهاباد امروز هم میزبان مسافران و گردشگران بود.
گردشگرانی که از مهمان نوازی دیرینه میزبان شان میگویند. تنوع کالا و اجناس هم مشتریان زیادی را از اقصی نقاط کشور به این شهر کشانده است. البته بازاریان و اصناف مهابادی هم حال و هوای مشتریان را دارند.
شهرستان مهاباد با دارا بودن جاذبههای گردشگری متنوع، بازارچههای خرید و اماکن تاریخی و فرهنگی به عنوان نگین گردشگری آذربایجان غربی، در طول سال پذیرای مسافران و گردشگران است.