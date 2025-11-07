پخش زنده
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه دستاورد مهم جنگ ۱۲ روزه «اتحاد و انسجام» ملت بزرگ ایران بود، گفت: دشمنان هیچ وقت از توطئه و تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهند آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «کریم چشک» در مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، پیشکسوتان و روسای سابق سازمان ایثارگران این نیرو اظهار داشت: روح شهدا و درس آموختههای مکتب شهدا در نیروهای مسلح جاری و ساری است، ما هیچ کاری را بدون توکل بر خدای بزرگ و تاسی از خون شهدا انجام نمیدهیم.
وی به دستاورد مهم «اتحاد و انسجام» ملت بزرگ ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: اگر خونهای پاک شهدا نبود قطعا ما این اتحاد و انسجام ملی را به راحتی شاهد نبودیم. دشمنان نظام میدانند با بمب، موشک، پهپاد و هواپیماهای فوق پیشرفته نمیتوانند ملت بزرگ ایران را از پای در آوردند.
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: مهمترین هدف دشمن از جنگ ۱۲ روزه نفوذ در سطوح مختلف جامعه بود که به ایجاد ناامنی ختم شود، یکی از مولفههای مهم عدم دستیابی به اهداف دشمن همین خونهای پاک شهدا بود که در بطن جامعه جاری و ساری است.
امیر سرتیپ چشک تصریح کرد: دفاع مقدس ۱۲ روزه دستاوردهای بسیار مطلوبی را برای کشور به همراه داشت، یکی از دستاوردهای مهم این است که همه ما بدانیم دشمنان هیچ وقت از توطئه و تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهند آمد.