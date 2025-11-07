به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ادامه سیاست‌های محرومیت‌زدایی و حضور میدانی استاندار مازندران در مناطق کم‌برخوردار، دکتر یونسی‌رستمی با سفر به روستای وارمی شهرستان میاندورود، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با اهالی، مسائل و مشکلات این روستا را از نزدیک بررسی کرد. ‎

این حضور همزمان با آیین افتتاح طرح آبرسانی به ۷۱ روستای استان صورت گرفت؛ پروژه‌ای گسترده که با هدف تأمین پایدار آب شرب در مناطق روستایی اجرایی شده است.

استاندار مازندران در بدو ورود به روستای وارمی، با حضور در گلزار شهدای این روستا، با آرمان‌های گلگون‌کفنان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

از دیگر برنامه‌های این سفر، حضور در حسینیه روستا و گفت‌وگوی صمیمی با مردم بود.

دکتر یونسی‌رستمی در این دیدار با اشاره به مشکلات راه مواصلاتی منطقه، اظهار داشت: در بازدید میدانی امروز، از نزدیک در جریان وضعیت جاده روستا قرار گرفتم و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبار ویژه، عملیات آسفالت این محور به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی افزود: ضمن ایمن‌سازی مسیر، تلاش خواهیم کرد آسفالتی با کیفیت مناسب در اختیار اهالی قرار گیرد تا عبور و مرور در این منطقه تسهیل شود.

این حضور میدانی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای شنیدن بی‌واسطه صدای مردم و حل مشکلات از نزدیک انجام شده و گامی دیگر در مسیر توسعه متوازن و عدالت‌محور در روستا‌های مازندران به شمار می‌رود.