امامجمعه چهاربرج گفت: ایالات متحده آمریکا و تمدن وحشی غرب، بهویژه رژیم صهیونی کاملترین نماد استکبار هستند و خوی استکباری در ذات آنها نهادینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشآموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ ایران اسلامی باید از لحاظ علمی قوی شود و در کنار آن از لحاظ نظامی هم باید جلو برود و هیچ قدرتی نیز نخواهد توانست ملت ایران را تسلیم کند و به زانو در بیاورد.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و بهخوبی میداند که با حمله نظامی امکان دستیابی به این هدف در ایران بسیار دشوار است، گفت: سازمانهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در حال فعالیت برای ایجاد جریان براندازی در کشور هستند، بنابراین وظیفه نهادهای مربوطه در ایران اسلامی، کشف نیات دشمن در چگونگی هدایت و برانگیختن این جریان و خنثیسازی آن است.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح باید دائماً خود را برای درگیریهای آینده آماده کنند، افزود: ایران باید بهسرعت و بهصورت پیوسته تواناییهای نظامی خود را بهویژه در زمینه موشکی و پدافندی تقویت کند و هدف این باشد که هزینه حمله به ایران برای هر رقیبی، بهویژه رژیم صهیونی چنان بالا برود که ریسک آن غیر قابل قبول باشد.
جلالی تصریح کرد: افول جایگاه رژیم صهیونی در آمریکا که بر اساس نظرسنجیهای اخیر به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده، فرصت مهمی را برای ایران ایجاد کرده است تا هزینههای سیاسی و انسانی جنایات رژیم صهیونی در غزه را در افکار عمومی و محافل سیاسی غرب پررنگتر کند.
امامجمعه چهاربرج با اشاره به اینکه کاهش حمایت در میان دموکراتها، جوانان و حتی بخشی از جمهوریخواهان، همراه با شکافهای آشکار در جامعه یهودیان آمریکا میتواند بستر مناسبی را برای تقویت گفتمان ضد کمکهای بیقید و شرط دولت آمریکا به رژیم صهیونی فراهم آورد، اظهار کرد: با این حال، وابستگی ساختاری واشنگتن به تلآویو و تمایل دولت ترامپ در حمایت مستقیم از رژیم صهیونی همچنان پابرجاست و احتمال بازسازی نسبی جایگاه رژیم صهیونی در آمریکا از طریق تغییرات تاکتیکی در سیاستهای آن وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ماهیت اصلی امریکا، خوی استکباری آن است، گفت: اگر در گذشته فرعون و معاویه مصادیق استکبار بودند، امروز ایالات متحده آمریکا و تمدن وحشی غرب، بهویژه رژیم صهیونی بهعنوان میوه این شجره خبیثه، کاملترین نماد آن هستند.
جلالی افزود: مستکبران در ظاهر از کرامت انسان و دموکراسی سخن میگویند، اما در عمل با روشهای گوناگون به تحقیر مردم و تحمیل نظر خود میپردازند و نتیجه این رویکرد، بردگی و سلب آزادی است.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه استکبار، بهعنوان هویتی گرهخورده با تحقیر مردم، در طول تاریخ ابزار سلطه بوده است، اظهار کرد: از روایات اسلامی تا مصادیق معاصر، این پدیده نشان میدهد که مقاومت در برابر آن، کلیدی برای حفظ کرامت انسانی است و انقلاب اسلامی ایران، با پایاندادن به دوران تحقیر، الگویی برای ملتها است و امروز، بیش از همیشه نیاز به هوشیاری در برابر مستکبران داریم تا آزادی واقعی را حفظ کنیم.