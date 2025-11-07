پخش زنده
تبیین ابعاد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و گرامیداشت شهدای ۲۲ آبان سال ۵۷ لاهیجان سرخط سخنان امام جمعه این شهرستان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان، امام جمعه لاهیجان امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به ابعاد تاریخی و سیاسی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گفت: بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی برای نسل جوان موجب آگاهی، بصیرت و شناخت درست از دستاوردهای انقلاب میشود و آنان را در پاسداری از آرمانهای آن استوارتر میسازد.
حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد سلیمانی همچنین با گرامیداشت شهدای ۲۲ آبان سال ۵۷ لاهیجان گفت: این شهدا از پیشقراولان انقلاب اسلامی بودند که با ایثار و فداکاری برگ زرینی در تاریخ مبارزات مردم این دیار رقم زدند.
وی در پایان از دست اندرکاران برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه لاهیجان قدردانی کرد و ابزار هنر را یکی از بهترین ابزارهای انتقال مفاهیم انسانی و ارزشهای اخلاقی دانست.