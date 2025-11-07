پخش زنده
امروز: -
در همایشی از ده نفر از حافظان هرمزگانی قرآن در بندرعباس تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر مجتمع حفظ آسان و ماندگار قرآن در این همایش گفت: این حافظان به مدت دو تا سه سال به صورت مجازی حافظ کل قرآن شدند.
خاطره لکزاییان افزود: در این مجموعه متقاضیان در روز به مدت ۲۰ دقیقه به صورت مجازی آموزش میبینند.
متقاضیان در ردههای سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در این کلاسها میتوانند شرکت کنند.
بیشتربخوانید:برگزاری مسابقات قرآن بسیج در میناب
وی گفت: سی مربی هم در حوزههای تجوید، تفسیر، روخوانی، حفظ حدیث و حفظ قرآن به صورت مجازی فعالیت میکنند.