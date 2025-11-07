دومین همایش اقتصاد دریامحور با حضور متخصصان صنعت، سرمایه‌گذاران، اندیشمندان و نمایندگان کشور‌های مختلف ۱۷ و ۱۸ آبان در کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دومین همایش اقتصاد دریامحور و اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت شامل ۹ بخش تخصصی، ۳ کارگاه تخصصی، دو سمینار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جلسات اختصاصی صنایع با یکدیگر است.

ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری، معرفی فرصت‌های صادرات خدمات فنی‌مهندسی، مذاکرات تجارت بنگاه به بنگاه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ظرفیت‌سنجی تشکیل شرکت‌های صادراتی و معرفی ظرفیت‌های جدید اقتصادی از رویکرد‌های همایش امسال است.

همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دریایی، تحول صنایع دریایی با فناوری‌های نسل چهارم، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مکران، صنایع پیشران دریایی، اقتصاد محلی دریایی، ترانزیت و لجستیک دریایی، تاب‌آوری اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت دریایی، تامین پایدار آب و انرژی، توسعه پایدار دریایی، پایون‌های تخصصی، صنایع فضایی و تامین مالی، محور‌ها و موضوعات دومین همایش اقتصاد دریامحور و اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تجارت را تشکیل می‌دهند.

هیأت‌های تجاری خارجی، مسئولان ارشد کشور، اتاق‌های بازرگانی، سفرای خارجی مقیم کشور، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و مالی و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مخاطبان و شرکت کنندگان دومین همایش اقتصاد دریا محور هستند.