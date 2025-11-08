پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه با اشاره به کشت زعفران در سطح هشت هکتار از اراضی این شهرستان گفت: میانگین برداشت زعفران از هر هکتار پنج کیلوگرم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت: امسال ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان قروه زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.
زعفران، گیاهی با نیاز آبی کم و سازگار با اقلیم خشک و نیمه خشک در سالهای اخیر به یکی از گزینههای محبوب کشاورزی در قروه تبدیل شده است.
خاک حاصلخیز منطقه همراه با تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل، شرایطی ایدهآل برای رشد این گیاه فراهم کرده است.
کاشت زعفران در قروه با استفاده از روشهای سنتی و نوین از اواسط تابستان آغازمیشود.
برداشت زعفران، کاری ظریف و زمان بر است. هر گل باید با دقت چیده شود تا گلهای قرمز آن که بخش تجاری زعفران را تشکیل میدهند آسیب نبینند.