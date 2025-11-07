شانزدهمین سفر شهرستانی استاندار تهران به شهرستان بهارستان با تصویب ۴۲ طرح و مصوبه در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و آب و فاضلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شانزدهمین سفر شهرستانی استاندار تهران به شهرستان بهارستان با تصویب ۴۲ طرح و مصوبه در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و آب و فاضلاب برگزار شد.

در این سفر که با حضور معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان تهران همراه بود، راهکارهای توسعه متوازن و رفع نیازهای زیرساختی شهرستان بررسی شد.