دکتر احمد دنیامالی ظهر امروز با حضور در دهکده بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ضمن خدا به قوت به اعضای کادر سرپرستی و اجرایی کمیته ملی المپیک، از بخش‌های مختلف دهکده بازدید کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی، اصغر رحیمی، غلامرضا نوروزی و محمد تابع در بدو ورود به وزیر ورزش و جوانان خوش آمد گفتند.

در ابتدای بازدید دکتر دنیامالی در بخش اداری-اجرایی ساختمان ایران در دهکده بازی‌ها حضور یافت. محمد تابع سرپرست کاروان ایران گزارشی از وضعیت دهکده و آخرین شرایط ورزشکاران ایران برای وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

بازدید از بخش پزشکی، گفت‌و‌گو با ورزشکاران آسیب دیده و پزشکان، دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه با «لی» سرمربی و اعضای تیم ملی والیبال آقایان و بانوان، وزنه‌برداری، اعضای تیم‌های ملی دختران و پسران بوکس، مربیان تیم ملی فوتسال و کوراش از دیگر بخش‌های این دیدار بود.

دکتر دنیامالی در دیدار با اعضای تیم ملی والیبال، درگذشت صابر کاظمی را به بازیکنان تیم ملی تسلیت گفت.