بررسی علمی راههای تشخیص و درمان سرطان، از اهداف برگزاری همایش «راههای نوین تشخیص و درمان سرطان» عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص سرطان و رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک در همایش راههای نوین تشخیص و درمان سرطان گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی علمی راههای تشخیص و درمان سرطان و ارزیابی ظرفیتهای اجرایی آن در استان بود.
دکتر آذین احمری افزود: سرطان یکی از بیماریهای شایع غیرواگیر و دومین عامل مرگ و میر بیماریهای غیرواگیر در کشور است.
او با اشاره به اهمیت درمان و تشخیص زودهنگام سرطان گفت: همه تلاش سیاستگذاران سلامت بر این است که بتوانند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهند و با استفاده از بهترین روشهای درمان طول عمر بیمار را افزایش دهند.