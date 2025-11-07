بررسی علمی راه‌های تشخیص و درمان سرطان، از اهداف برگزاری همایش «راه‌های نوین تشخیص و درمان سرطان» عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص سرطان و رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک در همایش راه‌های نوین تشخیص و درمان سرطان گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی علمی راه‌های تشخیص و درمان سرطان و ارزیابی ظرفیت‌های اجرایی آن در استان بود.

دکتر آذین احمری افزود: سرطان یکی از بیماری‌های شایع غیرواگیر و دومین عامل مرگ و میر بیماری‌های غیرواگیر در کشور است.

او با اشاره به اهمیت درمان و تشخیص زودهنگام سرطان گفت: همه تلاش سیاستگذاران سلامت بر این است که بتوانند سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهند و با استفاده از بهترین روش‌های درمان طول عمر بیمار را افزایش دهند.