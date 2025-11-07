پخش زنده
امروز: -
دو مرکز ارائه خدمات زیبایی و یک کافهبازی به دلیل ارتکاب تخلفات محرز پلمب شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت:همچنین برای هر سه واحد صنفی مذکور، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
محسن صیادی افزود: از عمده تخلفات این واحدهای صنفی میتوان به ورود غیرمجاز به حوزه درمان و بیتوجهی به قوانین و مقررات نظام صنفی اشاره کرد. روند نظارت و بازرسی بر فعالیتهای اقتصادی با هدف حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان پیگیری میشود.