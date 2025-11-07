رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حضور سالیانه ۲۲ میلیون زائر در قم گفت: موضوع اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نیازمند ساختار ویژه و تصمیم‌گیری مستقل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت‌الاسلام مرتضی استقامت در نشست هیئت‌مدیره سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: موضوع اطراف حرم مطهر تنها دغدغه شهروندان قمی نیست، بلکه مسئله‌ای ملی است که باید با رویکرد حضور سالانه میلیون‌ها زائر به آن پرداخته شود.

وی افزود: حرم مطهر باید در محور و میانه میدان توسعه شهری قرار گیرد و تمام دستگاه‌ها باید امور خود را با نگاه به این محور مقدس پیش ببرند، زیرا حرم مرکز هویت و حیات شهر قم است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور برای ایجاد سازمان بازآفرینی شهری تصریح کرد: این سازمان در سطح تمام شهر مأموریت‌هایی دارد، اما مسائل مربوط به حرم مطهر و محدوده پیرامون آن نیازمند ساختاری ویژه و اختصاصی است.

استقامت ادامه داد: در مشهد از سال‌ها قبل ساختاری قدرتمند برای توسعه اطراف حرم رضوی شکل گرفته است و کارگروه زیارت نیز با محوریت این شهر فعالیت می‌کند در حالی که در قم وجود چنین ساختار‌هایی و نقش‌آفرینی ارکان استان همچنان ضروری است.

وی با تأکید بر حجم سنگین طرح‌ها مرتبط با اطراف حرم مطهر گفت: نمی‌توان این موضوع را در کنار مسائل بافت فرسوده یا سکونتگاه‌های غیررسمی در سراسر شهر دید، زیرا اهمیت و گستره اقدامات در محدوده حرم بسیار بیشتر است.