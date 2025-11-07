پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: تقویت دشمن شناسی و عبرت گرفتن از تجربههای تاریخی، چراغ راه آینده و لازمه حفظ استقلال کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای امروز نماز جمعه ارومیه با اشاره به دیدار جمعی از دانشآموزان و دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در در آستانه ۱۳ آبان گفت: براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، خوی استکباری آمریکا قدمتی طولانی دارد و ازپیش از انقلاب نیز با ملت ایران دشمنی دارد از این رو ضروری است جوانان با آگاهی و اشرافیت کامل به حوادث تاریخی و شرایط کنونی کشور، تجربهها و عبرتهای تاریخی را چراغ راه آینده سازند.
وی در ادامه با بیان اینکه دشمن همیشه برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران میکوشد افزود: شناخت توطئهها و دسیسههای دشمن وافزایش آگاهی و بصیرت لازمه حفظ استقلال کشور است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی درادامه بر اهمیت تقویت معنویت در میان جوانان تاکید کرد و گفت: زندگی و سیره اهل بیت (ع) سرشار از معنویت و تقوا ست و جوانان مسلمان نیز باید این روحیه را در خود تقویت و در زندگی فردی و اجتماعی خویش جاری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی ادامه داد: بیحیایی و بیاخلاقی در جوامع غربی موج میزند و این امر نتیجه دوری از معنویت است؛ ملتهای مسلمان باید از این وضعیت عبرت بگیرند.
امام جمعه ارومیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: دشمن تلاش داشت در این جنگ، ملت ایران را تضعیف کند، اما با درایت وتدبیر رهبر معظم انقلاب، هوشیاری و وحدت مردم و اقتدار نیروهای مسلح و مسئولان نقشه آنان نقش بر آب شد.