پخش زنده
امروز: -
صنایع دستی ایران چند سالی است بازار چین را به عنوان بازار هدف خود انتخاب کرده است. بازار چین یکی از بازارهای جدید صنایع دستی در جهان محسوب میشود که هر سال پررونقتر از قبل میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ صنایع دستی ایران چند سالی است بازار چین را به عنوان بازار هدف خود انتخاب کرده. بازار چین یکی از بازارهای جدید صنایع دستی در جهان محسوب میشود که هرسال پررونقتر از قبل میشود. امسال شرکتها و فعالان حوزه صنایع دستی ایران از فرصت هشتمین نمایشگاه واردت شانگهای برای معرفی محصولات خود به بازار چین بهره بردهاند.
مصاحبهها:
مصاحبه شوندهها، تولیدکنندگان و تاجران صنایع دستی ایران و شهروندان چینی