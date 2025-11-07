به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این دوره از مسابقات بیش از ۱۷۰ ورزشکار بانو در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و بزرگسالان شرکت کردند.

مهدیه سلجوقی افزود: شرکت کنندگان در دو سبک تالو و ساندا با هم رقابت کردند.

چاچوان یک ورزش رزمی چینی است، تغییر جهت‌های ناگهانی و درنگ‌های کوتاه در یک وضعیت ثابت برای غافلگیر کردن حریف از ویژگی‌های آن است.

بیست داور هم بر این دوره از مسابقات نظارت داشتند.