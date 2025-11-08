آغاز عملیات سرشماری از پستانداران شاخص استان بوشهر
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: عملیات سرشماری از پستانداران شاخص استان در سال ۱۴۰۴ با آماربرداری از آهوان منطقه حفاظت شدهمند آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالرحمن مرادزاده از آغاز عملیات سرشماری از پستانداران شاخص استان در سال ۱۴۰۴ با آماربرداری از آهوان منطقه حفاظت شدهمند خبر داد و گفت: در این سرشماری که با حضور و نظارت کارشناسان دفتر حیات وحش سازمان مرکزی محیط زیست بهعنوان ناظرین بر این عملیات پایشی انجام شد، ۴۲ نفر از کارشناسان و ماموران اجرایی حضور داشتند که آماربرداری به روش نمونهبرداری خطی اجرا شد.
وی افزود: منطقه حفاظت شدهمند با حدود ۳۲ هزار هکتار در کنار بخش خشکی پارک ملی دیر نخیلو دارای تنوع زیستی بسیار بالایی از پستانداران، پرندگان، خزندگان و ... هستند که جانور شاخص پستاندار آن، گونه منحصر بفرد آهو شنی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: نتایج نهایی این سرشماری پس از تجزیه و تحلیلهای مرتبط مشخص میشود، اما متاسفانه خشکسالیهای چند سال گذشته بخصوص تجمیع اثرات زیانبار آن در یکسال اخیر که درعمل علوفه طبیعی در دسترس آهوان را به حداقل رساند و نیاز به تعلیف دستی مستمر از زمستان گذشته تاکنون را اجتناب ناپذیر کرد که این اداره کل تلاش داشته است با تمهیدات لازم از جمله تامین و توزیع علوفه کافی، این مشکلات را به حداقل برساند.
وی با تشکر از تلاش شبانه روزی محیط بانان این منطقه در پایش این گونه ارزشمند، اظهار امیدواری کرد در کنار آمادگی این اداره کل برای استمرار تعلیف دستی و آبرسانی به آهوان، در ماههای آتی با عادی شدن شرایط بارندگی و حیات دوباره بستر این زیستگاه ارزشمند، جمعیت پراکنده آهوان به این زیستگاه بازگردند و شرایط زادآوری و زیستی آهوان بهتر شود.
مرادزاده ادامه داد: در این میان تداوم همکاری و همیاری جوامع محلی و طبیعت دوستان که با درک شرایط نامساعد اقلیمی کنونی و دانش بالای زیست محیطی همواره یاریگر این اداره کل بودهاند، اهمیت زیادی داشته و امیدواریم حفاظت از مواهب زیبای خدادادی این زیستگاه و جمعیت آهوان بهعنوان نماد تنوع زیستی این منطقه با مشارکت همه ذینفعان در منطقه استمرار داشته باشد.