به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سردار غلامعلی کواری جانباز ۷۰ درصد شیمیایی پس از ۴۰ سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت شیمیایی در سعادت شهر به همرزمان شهیدش پیوست.

غلامعلی کواری در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر هشت مورد اصابت بمب‌های شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.

وداع با شهید کواری امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در فاطمیه سعادت شهر برگزار می‌شود.

تشییع جانباز شهید سردار غلامعلی کواری فردا شنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ۱۴ از محل سپاه ناحیه پاسارگاد به طرف حرم مطهر امامزاده حسین (ع) سعادت شهر تشییع و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده می‌شود.