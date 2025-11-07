به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه باروق در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تفسیر آیه‌ای از قرآن کریم درباره حیات طیبه گفت: هر کس عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، خداوند متعال به او در دنیا حیات طیبه و در آخرت اجر عظیم می‌دهد و در دنیا و آخرت حیاتی پاک و الهی عطا می‌کند.

حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ابان قدردانی کرد و گفت: مردم باروق بار دیگر با حضور پرشور در این راهپیمایی خشم و انزار خودش را از دشمنان اسلام نشان دادند و حماسه‌ای دیگر آفریدند.

امام جمعه باروق وی افزود: بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدیم که ورزش کشور به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت و قهرمانی‌های متعدد در رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی و وزنه‌برداری به دست آمد که حاصل روحیه ایثار و افزایش انگیزه و عرق به وطن در ورزشکاران بود.