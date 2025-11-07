به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبر محمدجعفری افزود: کلاهبرداران با تشدید فعالیت خود از دیروز و با ارسال پیامک، تماس تلفنی یا پیام در شبکه‌های اجتماعی، مژده برنده شدن شهروندان را در قرعه‌کشی مسابقات و یا جشنواره‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی و اپراتور‌ها را می‌دهند و با افزایش حس کنجکاوی مخاطبان، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند و در پایان فرد قربانی متوجه می‌شود از جایزه خبری نیست و در دام کلاهبرداران افتاده است.

وی افزود: برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم به این‌گونه پیامک‌ها و تماس‌هایی با عنوان برنده شدن جایزه اعتنایی نکنند و تحت هیچ شرایطی بر روی لینک‌های دریافتی از شماره‌های شخصی با هر عنوانی را کلیک نکنند.