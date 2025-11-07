پخش زنده
رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی گفت: مجرمان سایبری از دیروز با تماسهای پی در پی با عنوان برنده جایزه شدید درصدد خالی کردن حساب مردم هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبر محمدجعفری افزود: کلاهبرداران با تشدید فعالیت خود از دیروز و با ارسال پیامک، تماس تلفنی یا پیام در شبکههای اجتماعی، مژده برنده شدن شهروندان را در قرعهکشی مسابقات و یا جشنوارههای مختلف رادیویی و تلویزیونی و اپراتورها را میدهند و با افزایش حس کنجکاوی مخاطبان، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند و در پایان فرد قربانی متوجه میشود از جایزه خبری نیست و در دام کلاهبرداران افتاده است.
وی افزود: برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداریها به عموم شهروندان توصیه میکنیم به اینگونه پیامکها و تماسهایی با عنوان برنده شدن جایزه اعتنایی نکنند و تحت هیچ شرایطی بر روی لینکهای دریافتی از شمارههای شخصی با هر عنوانی را کلیک نکنند.