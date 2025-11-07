نماز جمعه سلماس گفت: مردم ایران با بصیرت و هوشیاری خود، همواره با توطئه ها‌ی مختلف دشمن مقابله کرده‌اند و نشان داده‌اند که در برابر دشمنان هرگز تسلیم نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته در شهرستان سلماس به امامت حجت‌الاسلام طباطبایی امام جمعه شهرستان اقامه شد.

در ابتدای خطبه‌ها، حجت‌الاسلام طباطبایی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با ورزشکاران، بر اهمیت روحیه پهلوانی و عزت‌مداری در عرصه‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: ورزشکاران نمایندگان شجاعت، تلاش و اراده ملت ایران هستند و باید در میدان ورزش نیز همانند جبهه‌های سیاسی و اجتماعی، از اصول اسلامی و اخلاقی دفاع کنند.

وی سپس به هجمه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: دشمنان همواره سعی دارند تا با ایجاد اختلاف و تفرقه در میان مردم ایران، پایه‌های استحکام نظام را متزلزل کنند. اما مردم ایران با بصیرت و هوشیاری خود، همواره با این توطئه‌ها مقابله کرده‌اند و نشان داده‌اند که در برابر دشمنان هرگز تسلیم نخواهند شد.

امام جمعه سلماس همچنین به موضوع استکبارستیزی و نقش برجسته ملت ایران در مقابله با سلطه‌طلبی‌های جهانی اشاره کرد و گفت: ملت ایران در طول تاریخ به‌ویژه در ۴۰ سال اخیر، همواره نشان داده است که در مسیر مقاومت و استقلال قرار دارد و هیچ‌گاه تحت تأثیر فشار‌های خارجی قرار نمی‌گیرد واستکبار جهانی تلاش می‌کند با ابزار‌هایی همچون تحریم‌ها، جنگ‌های روانی و تهدیدات اقتصادی، ایران را وادار به تسلیم کند، اما هرگز به این هدف خود نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام طباطبایی تأکید کرد: ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و مقتدر، در مقابل سلطه‌طلبی‌های غرب ایستاده است و این مسیر با حمایت مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه، از مردم خواست تا در شرایط حساس کنونی کشور، با وحدت و همدلی به مقابله با تهدیدات دشمنان پرداخته و از اصول اسلامی و ملی خود دفاع کنند.

امام جمعه سلماس به نقش محوری مردم در تحقق اهداف انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: همه باید در راستای حفظ وحدت و انسجام ملی گام برداریم تا با کمک یکدیگر، به همه تهدیدات خارجی و داخلی پاسخ دندان‌شکنی بدهیم.