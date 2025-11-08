پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: طرح ساخت مخزن ۲ هزار مترمکعبی شهر دالکی با ۷۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و تلاش میشود طبق برنامه زمانبندی تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی بردستانی در حاشیه بازدید استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان از طرح مخزن آب شهر دالکی اظهار کرد: طرح ساخت مخزن ۲ هزار مترمکعبی دالکی ذخیره آب تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: این طرح با هدف افزایش ذخیره سازی آب و پایداری شبکههای توزیع در حال اجرا است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم شهر دالکی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم این منطقه به زیرساختهای پایدار آبرسانی، تامین اعتبار لازم برای تکمیل طرح در دستور کار شرکت آب و استان قرار دارد.
بردستانی گفت: تلاش میشود با استفاده از ویژگیهای اعتباری مورد نیاز، این مخزن در کمترین زمان ممکن تکمیل و باعث حل برخی مشکلات در حوزه ذخیره آب دالکی شود.