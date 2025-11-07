به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شاهین دژ درخطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به برخی کشمکش‌های سیاسی و اظهارنظر‌های جنجالی در فضای کشور اظهار کرد: متأسفانه عده‌ای می‌خواهند از آشفته‌بازار سیاسی بهره برداری و منافع شخصی‌شان را دنبال کنند. این افراد دلسوز مردم و نظام نیستند و شایستگی حضور در جایگاه‌های مدیریتی را ندارند.

حجت الاسلام مرادی فزود: مملکت امروز به آرامش و انسجام نیاز دارد. چرا که رفتار نسنجیده بعضی از مسولین باعث برهم خوردن بازار و افزایش تورم می‌شوند که نتیجه آن، فشار بیشتر بر مردم است.

امام جمعه شاهین دژ ادامه داد: مردم باید آگاه باشند و بدانند این افراد به دنبال منافع ملی نیستند. ملت ایران باید هوشیار بماند و فریب دعوا‌های سیاسی و جناحی را نخورد، چراکه مسیر پیشرفت کشور از وحدت و آرامش می‌گذرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور گسترده مردم انقلابی و ولایتمدار شاهین دژ در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: مردم با حضور پرشور خود بار دیگر نشان دادند که پشتیبان انقلاب، امام و رهبری هستند.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به سه رویداد تاریخی مرتبط با این روز افزود: در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ امام خمینی (ره) تبعید شدند، در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانش‌آموزان و دانشجویان در تهران به شهادت رسیدند و در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز لانه جاسوسی آمریکا تسخیر شد؛ سه حادثه‌ای که هرکدام نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.