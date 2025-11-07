واحدهای آموزشی خیّرساز شهید احمد مایلی و حاج فتاح داداشی در مجموع در قالب هشت کلاس در بخش کندوان شهرستان میانه امروز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدرسه ۲ کلاسه خیّرساز شهید احمد مایلی به همّت خانواده خیّر مدرسه ساز بهمن زاده و فرزندان مرحومه عقیله باقری در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و زیربنای ۶۰ مترمربع با هزینه‌ای افزون بر یک میلیارد تومان در روستای نودوزق بخش کندوان میانه افتتاح شد.

همچنین مدرسه ۶ کلاسه خیّرساز حاج فتاح داداشی شهر ترک بخش کندوان این شهرستان به صورت مشارکتی در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۴۹۹ مترمربع با هزینه‌ای افزون بر ۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.