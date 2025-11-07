پخش زنده
دو جودوکار مازندرانی برای شرکت در مسابقات جهانی کاتا جودو پاریس، عازم فرانسه شدند.
کاتاروهای شاخص و عنواندار ساروی در مسابقات جهانی کاتا جودو پاریس ۲۰۲۵ شرکت خواهند کرد تا از عنوان خود در رقابتهای ابوظبی ۲۰۲۳ دفاع کنند.
عبدالوهاب بردی و سید یاشار روح اله زاده کاتاروهای پرافتخار ساروی در کاتای "کیمه نو" به پاریس اعزام شدند.
این مسابقات روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ آبان در پاریس برگزار میشود.